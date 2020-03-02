شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب خورفكان: إيقاف خطورة عموري ومبخوت وراء الفوز على الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب خورفكان الصربي غوران توفتيدزتيش، أن نجاح لاعبي فريقه في الحد من مهارات نجمي المنتخب الوطني ونادي الجزيرة عمر عبدالرحمن وعلي مبخوت، أسهم بشكل فاعل في فوز خورفكان على الجزيرة بهدف نظيف في الجولة 17 من دوري الخليج العربي.
وقال غوران لـ«الإمارات اليوم»: «عموري وعلي مبخوت من أفضل مهاجمي الإمارات وإيقافهما أسهم بشكل مباشر في عدم تسجيل هدف في مرمانا، وقاد لتحقيق نتيجة ايجابية أنعشت حظوظ الفريق في البقاء بدوري المحترفين».
وتابع: «ليس تعطيل مهارات نجمي الجزيرة وحده أسهم بالفوز، بل كانت هناك جهود جبارة لكامل لاعبي الفريق، وتنتظرنا جهود أكبر في المباريات المقبلة، وعلينا أن نستثمر كل نقطة في الملعب لترجمتها لصالح الفريق ليتمكن من تحقيق تطلعاته في البقاء».
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مدرب خورفكان: إيقاف خطورة عموري ومبخوت وراء الفوز على الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.