الامارات | 10 مارس موعداً لنصف نهائي الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مارس موعداً لنصف نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الجاري، موعداً لإقامة مباراتَي الدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2019-2020. وتجمع المباراة الأولى فريقَي الشارقة والعين باستاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة، الساعة 17:40، فيما تقام المباراة الثانية بين فريقَي بني ياس والظفرة باستاد آل نهيان في نادي الوحدة، الساعة 20:40 مساء. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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