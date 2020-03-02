الامارات | 4 سباقات في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 سباقات في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق مهرجان ولي عهد دبي للقدرة، اليوم، بإقامة سباق السيدات لمسافة 119 كيلومتراً، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 130 فارسة. ويضم المهرجان ثلاثة سباقات أخرى، هي السباق المخصص للإسطبلات الخاصة لمسافة 119 كيلومتراً، وسباق كأس اليمامة المخصص للفرسات لمسافة 119 كيلومتراً، وسباق كأس ولي عهد دبي لمسافة 119 كيلومتراً. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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