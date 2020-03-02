الامارات | حمد بن مجرن يتوّج ببطولة الفرسان للرماية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج الرامي، حمد بن مجرن، من فريق فزاع للرماية، بطلاً لبطولة الفرسان لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، بعد انتزاع المركز الأول كعادته، ونال ذهبية البطولة، وسط منافسة شرسة مع زميليه سيف الشامسي ويحيى المهيري، صاحبي الميداليات الفضية والبرونزية. وأقيمت البطولة بنادي الفرسان الدولي في أبوظبي، وأسفرت نتائج بطولة «التراب» عن فوز حمد بن مجرن بالميدالية الذهبية، بعد أن حقق في النهائيات 40 طبقاً، تبعه في المركز الثاني سيف الشامسي برصيد 39 طبقاً، ثم يحيى المهيري برصيد 31 طبقاً، وجاء في المركز الرابع وليد العرياني برصيد 25 طبقاً، واحتل عبدالله بوهليبة المركز الخامس برصيد 21 طبقاً. وعلى صعيد الناشئين تصدر الرامي أحمد عبدالله مجرن برصيد 89 طبقا، وحل ثانياً محمد سعيد بن حم برصيد 87 طبقاً، وحل ثالثاً أحمد قحطان النعيمي برصيد 84 طبقاً، وتبعه في المركز الرابع سيف راشد اليماحي برصيد 75 طبقاً. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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