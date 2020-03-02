الامارات | تأجيل اليوم الرياضي الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل اليوم الرياضي الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت اللجنة الأولمبية الوطنية تأجيل فعاليات النسخة الخامسة من اليوم الرياضي الوطني لإشعار آخر، بناء على توصية المكتب التنفيذي للحدث، وبعد التنسيق التام مع كل الجهات المعنية.

أُعلن عن ذلك في بيان صادر من المركز الإعلامي للجنة الأولمبية الوطنية.