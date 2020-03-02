شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور رونالدو..الريـال يفرض حضوره و يفوز بجدارة على برشلونة ويستعيد صدارة الليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بهدف رائع تمكن البرازيلي فنيسيوس من تسجيل هدف رائع وأضاف البديل ماريانو الهدف الثاني فى الدقيقة 92 منحا ريـال مدريد الفوز على ضيفه برشلونة فى الكلاسيكو الكبير الذي جمعهما اليوم الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقدم الفريقين مباراة مثيرة غلبت عليها الفرص الضائعة من جانب الفريقين حيث أضاع برشلونة الكثير من الفرص فى الشوط الاول، فيما سيطر ريـال مدريد على الشوط الثاني بكل براعة.

وجاء الهدف الأول فى الدقيقة 71 بعدما مر جونيور، من الجهة اليسرى ولعب كرة اصطدمت ببكيه وغيرت اتجاهها إلى شباك تيرشتيغن الذي قدم مباراة كبيرة ولا يسأل عن الهدف الذي دخل مرماه، وأضاف ماريانو الهدف الثانى فور نزوله مع نهاية المباراة فى الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 56 نقطة فى صدارة الليجا بفارق نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني

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كان ريال مدريد قد تنازل الأسبوع الماضي عن الصدارة لغريمه الكاتالوني بخسارته أمام ليفانتي صفر-1 خارج ملعبه، قبل أن يتبع هذه النتيجة التي تلت سقوطه في فخ التعادل مع ضيفه سيلتا فيغو (2-2)، بخسارة بين جماهيره الأربعاء الماضي في ذهاب الدور الثاني لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي (1-2).

و ترتدي مباراة اليوم أهمية مضاعفة للفريقين اللذين فقدا، وإن كان بشكل متفاوت، الكثير من هيبتهما المحلية والقارية فى الفترة الأخيرةوتعتبر قبلة الحياة لريال مدريد.

وفي ظل اعتماد برشلونة على نجمه وقائده ميسي أكثر من أي وقت مضى من أجل الوصول الى الشباك، نجح دفاع ريال الى حد كبير في التغطية على العقم الهجومي الذي يعاني منه الفريق وتقديم مباراة كبيرة.

وشاهد لاعب نادي يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو داخل ملعب السانتياجو البيرنابيو لحضور قمة الجولة

وكان رونالدو من المفترض ان يُشارك مع فريقه في قمة أخرى بالتوقيت نفسه امام انتر ميلان الا ان المباراة تم تأجليها بسبب تفشي مرض الكورونا في ايطاليا، على أن يتم لعبها لاحقاً.

وهي المرة الأولى التي يُشاهد بها كريستيانو رونالدو مباراة لفريقه السابق من المدرجات منذ رحيله في 2018 الى نادي السيدة العجوز.