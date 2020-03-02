ملخص مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

قاد النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور وزميله ماريانو دياز فريقهما ريال مدريد لحسم كلاسيكو الارض ضد برشلونة، في اللقاء الذي أقيم لحساب الجولة 26 من الدوري الإسباني، والذي أقيم على ارضية ملعب سانتياجو برنابيو، وتابعه نجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو من المدرجات.



وسجل جونيور هدف المباراة الأول في الدقيقة 71 من عمر المباراة، بعد أن تلقى تمريرة جميلة من توني كروس، وأودعها في الزاوية الضيقة لتير شتيجن حارس برشلونة.

وبنفس الطريقة أضاف البديل ماريانو دياز الهدف الثاني في الدقيقة 92.

تشكيل ريال مدريد لمباراة الكلاسيكو

ودخل زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، اللقاء بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: مارسيلو - راموس - فاران – كارفخال

Advertisements

خط الوسط: كاسميرو - توني كروس - فالفيردي- إيسكو خط الهجوم: فينسيوس جونيور – بنزيما

أما كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة، فدخل اللقاء بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى: تشير شتيجن

خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - أومتيتي - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فيدال - فرانكي دي يونج - أرثور ميلو

خط الهجوم:ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان

يذكر أن ريال مدريد بهذا الفوز رفع رصيده من النقاط إلى 56 نقطة ليعود لصدارة الليجا من جديد ويعبر خسارته في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي بهدفين لهدف، فيما توقف رصيد برشلونة عند 55 نقطة في المركز الثاني