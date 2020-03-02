نهضة بركان المغربي يخطف تعادل قاتل أمام المصري في الكونفدرالية الأفريقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

نجح فريق نهضة بركان المغربي في خطف تعادل قاتل من المصري البورسعيدي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب السويس ضمن مباريات دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية.



وافتتح التسجيل لفريق نهضة بركان المغربي محسن ياغور بالهدف الأول في الدقيقة 44 قبل انتهاء الشوط الأول ومع بداية الشوط الثاني دخل المصري إلى المباراة بقوة ومع مرور دقيقة فقط تمكن مفتاح طقطق من تسجيل هدف التعادل لأبناء بورسعيد في الدقيقة 46.

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وفي الدقيقة 62 تمكن أحمد شوشة لاعب المصري من تسجيل الهدف الثاني بعد أن أخطأ في التعامل معها حارس مرمى نهضة بركان زهير العروبي وسجلها في نفسه بالخطأ.

ووسط تراجع المصري وضغط من فريق نهضة بركان نجح محسن ياغور في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 82 برأسية قوية من زمن الشوط الثاني.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق بين المصري ونهضة بركان.