شكرا لقرائتكم جمال عبد الحميد: فايلر لم يحترم الزمالك بالسوبر وأتمنى تأهل القطبين لنهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى جمال عبد الحميد نجم الزمالك الأسبق، أن فايلر المدير الفني للمارد الاحمر لم يحترم الأبيض خلال لقاء السوبر المصري الاخير. وقال عبد الحميد خلال حواره مع برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد:" كارتيرون تفوق على فايلر في السوبر، ارى ان مدرب الاهلي لم يحترم الزمالك خلال هذه المباراة". Advertisements واردف: "انفراد أجاي هو الفرصة الوحيدة للأهلي أمام الزمالك بالامارات". واختتم نجم الزمالك السابق كلماته متمنيا تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

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