شكرا لقرائتكم بكري سليم: كنت من أشد المعارضين لرحيل إيهاب جلال عن المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتابع بكري سليم في تصريحات تلفزيونية: "كنت من أشد المعارضين لرحيل إيهاب جلال عن المقاصة فهو الأب الروحي للفريق وأخيرا عاد لنا". وعن الدخول في مفاوضات معه خلال تواجده في المصري، أكد بكري سليم: "هذا الكلام غير صحيح وتعاقد إيهاب جلال مع المصري حرمنا من مفاوضته بعد رحيل ميدو وذهبنا للتعاقد مع ايمونيكي"

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