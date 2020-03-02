شكرا لقرائتكم تامر عبدالحميد: سيناريو هروب كهربا تكرر معي في 2004 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال تامر عبدالحميد دونجا، نجم نادي الزمالك السابق، إن نادي الزمالك سيطر على الكرة المصرية منذ عام 2000 وحتى 2004، والأهلي فاوضني بعدها باعتباري أحد افضل اللاعبين بالزمالك.

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وأكد تامر عبدالحميد في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي يتبع طريقة إيقاع الزمالك، فيقوم بالتعاقد مع نجوم الزمالك من أجل إيقاعه وهذا ما حدث معي وتكرر مع كهربا حديثا وتكرر مع أكثر من لاعب"

وأوضح: "عدلي القيعي قام بطلبني لعقد جلسة، وذهبت احتراما له وهو عرض علي الرحيل إلى أحد الأندية والانتقال بعدها للأهلي فهذه الخطة يعتمد عليها الأهلي من زمان"