شكرا لقرائتكم تامر عبدالحميد: سيناريو هروب كهربا تكرر معي في 2004 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال تامر عبدالحميد دونجا، نجم نادي الزمالك السابق، إن نادي الزمالك سيطر على الكرة المصرية منذ عام 2000 وحتى 2004، والأهلي فاوضني بعدها باعتباري أحد افضل اللاعبين بالزمالك.
وأكد تامر عبدالحميد في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي يتبع طريقة إيقاع الزمالك، فيقوم بالتعاقد مع نجوم الزمالك من أجل إيقاعه وهذا ما حدث معي وتكرر مع كهربا حديثا وتكرر مع أكثر من لاعب"
وأوضح: "عدلي القيعي قام بطلبني لعقد جلسة، وذهبت احتراما له وهو عرض علي الرحيل إلى أحد الأندية والانتقال بعدها للأهلي فهذه الخطة يعتمد عليها الأهلي من زمان"
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