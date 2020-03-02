شكرا لقرائتكم نجوم الأهلي يودعون القاهرة بوجبة "فاست فود" قبل مواجهة صن داونز.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ودع نجوم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي القاهرة بوجبة "فاست فود" قبل التوجه الى مدينة بريتوريا استعدادا لمواجهة صن داونز في إياب دور الثمانية لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

وحرص اللاعبون على تناول وجبة البرجر قبل مغادرة مطار القاهرة وذلك على هامش متابعتهم مباراة كلاسيكو الأرض بين الريال وبرشلونة.

وغادرت بعثة الأهلي القاهرة اليوم الى جنوب أفريقيا برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي الذي قرر دعم اللاعبين بالسفر معهم لحثهم على التأهل من هناك.

وتغادر بعثة فريق الأهلى فى الحادية عشرة من مساء اليوم، الأحد، إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تستغرق رحلة الأهلى إلى جنوب أفريقيا ثمانى ساعات و10 دقائق، ومن المقرر أن تصل البعثة جوهانسبرج فى السابعة و10 دقائق من صباح غد، الاثنين، على أن تستقل البعثة الأهلاوية حافلة من جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة وتستغرق الحافلة قرابة الـ60 دقيقة .

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وتراجعت إدارة النادى عن فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة، واستقرت على السفر عبر خطوط الطيران العادية، وكانت إدارة الأهلى تُفكر فى السفر إلى جنوب أفريقيا عبر طائرة خاصة للتقليل من الإجهاد، وحتى لا يُصاب اللاعبون بحالة من الإرهاق والملل نتيجة الرحلة الطويلة، قبل أن يتراجع مسئولو النادى عن هذه الفكرة لأن السفر إلى جنوب أفريقيا سيكون مُباشرة ولن يتخلل الرحلة أية ترانزيت ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى.

وحقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، السبت، بإستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية الأهلي على معلول في الدقيقتين 56 و 68 وجاء الهدف الثاني من ضربة جزاء أحتسبها الحكم الكونغولي نادالا الذى أدار اللقاء وسط أكثر من 30 ألف مُشجع بإستاد القاهرة، يحث وضع الأهلي قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكن الحسم سيكون في جنوب أفريقيا يوم 7 مارس موعد مباراة العودة.