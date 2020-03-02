الاتحاد الدولي للترايثلون يشيد بانجازات الفراعنة

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جدة - عمرو شويل سلط الاتحاد الدولي للترايثلون الضوء على نجاحات اللاعبين المصريين في اللعبة، بعدما إنجازات الثنائي خالد الشبكي وسيف الدين إسماعيل.

وعنون اتحاد اللعبة قائلا: "مصر تضع قارة إفريقيا على خريطة الترايثلون الشتوي"

باتت مصر الدولة العربية والإفريقية الاولي التي سجلت مشاركتها في بطولة العالم للترايثلون الشتوي الذي يتكون من (الجري على الجليد، ركوب الدراجات على الجليد ثم التزلج)

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واستطاع الثنائي خالد الشبكشي وسيف الدين اسماعيل"18"عاما، ان يسجلا اولي المشاركات المصرية في الترايثلون الشتوي في بطولة العالم بإيطاليا، رغم انهما استعدا لهذا الحدث فقط في ظرف أسبوعين.

وحصل خالد الشبكشي على المركز العاشر ف بطولة الأساتذة، فيما حصل سيف اسماعيل موسي18 سنة على المركز الرابع ليحققا انجازا مصريا وعربيا وافريقيا فريدا من نوعه.