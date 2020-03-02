شكرا لقرائتكم المصري: هناك تغير ملحوظ في أداء الفريق أمام نهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري، أن الفريق يلعب دون جماهير وخارج ملعبه وهذه اسباب تؤثر بشكل كبير على الأداء امام نهضة بركان في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد ضمن دور الـ8 من بطولة الكنفدرالية.

وقال عمار خلال تصريحات تلفزيونية : " أن لابد من اللعب على الفوز فقط أمام نهضة البركان في المغرب بمبارة العودة.

وتابع أن هناك تغير بالاداء ملحوظ للاعبي المصري عن الفترة الماضية، واللاعبين يرغبون في المكسب فقط.

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وأضاف أن الفريق يسعى للعبور هذا الدور بالكنفدرالية، مؤكدا أن غياب الجماهير عن المباراة أو التواجد بعدد قليل يشعرهم بالظلم.

وأردف أن الفريق سيسافر إلى المغرب في الثامنة صباح غدا الأثنين.

وأتم أن أحمد ياسر لم يعترض على طارق العشري بسبب التدريب.