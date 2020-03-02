شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: تركى آل الشيخ ساعد الزمالك وبينا عيش وملح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفى للنادى الأهلى قدم مساعدات للنادى الأبيض موضحا أن تربطه مع آل الشيخ علاقة "عيش وملح".

أضاف مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك :" بعض الناس يحاول استفزازى للوقيعة مع المستشار تركى ولكنى لن أفعل ذلك بل نتعاتب كأصدقاء خاصة أننا مسئولين ".

Advertisements

تابع رئيس الزمالك:" لا أهاجم تركي آل الشيخ عندما اختلف معه مثل الأخرين ولكنى أعاتبه كصديق".

هنأ رئيس الزمالك النادى الأهلى بالفوز على صن داونز بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.