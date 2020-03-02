شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: أتمنى فوز الزمالك على الأهلى 10 – 0 حال مواجهتهما فى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك فوز فريقه على الأهلى بنتيجة 10 – 0 حال وصول الفريقين إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا. قال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك :" حال وصول فريقى الأهلى والزمالك لنهائى دوري أبطال أفريقيا أتمنى أن يفوز نادى الزمالك لنتيجة 10 – 0". أضاف رئيس الزمالك النادى الأهلى بالفوز على صن داونز بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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