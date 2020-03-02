شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز: لم يبلغني أحد برحيل أمونيكي عن المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال أيمن خلال تصريحات تلفزيونية: أن المقاصة لم تقيل أمونيكي ولكن الأقرب تغيير منصبه وسيستمر عمله في النادي.

وتابع أنه لم يتواصل مع أمونيكي عقب صدور قرار رحيله عن المهمة الفنية للفريق، مؤكدا أن حتى هذه اللحظة الأمور تسير بشكل طبيعي وفقا لبرنامج الفريق.

Advertisements

وأضاف أنه يتشرف بالعمل مع إيهاب جلال في مصر المقاصة خاصة وأنه ليس بغريب عليه.

وأردف أنه ينصح لاعبي الزمالك بالحرص خلال لقاء الترجي في رادس لأن المنافس يتم شحنه بصورة كبيرة.

وأتم أن لاعبو الزمالك يملكون ميزة كبيرة وهي إجادة المباريات النهائية أو اللقاءات الكبيرة .