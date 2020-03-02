شكرا لقرائتكم تامر عبد الحميد يكشف تفاصيل مكالمة شيكابالا له بعد قمة السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأكد تامر عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية: "شيكابالا كلمني بعد الماتش وقالي مش هبقى بتشتم من جماهير الأهلي وأنزل العب عادي ومردش عليهم، هما استفزوني ودائما يوجهون له السباب"
وتابع: "شيكابالا أخطأ لكنه معذور، هناك ضغوط كبيرة على شيكابالا فدائما يوجهون له السباب داخل الملعب وخارجه"
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