شكرا لقرائتكم تامر عبد الحميد يكشف تفاصيل مكالمة شيكابالا له بعد قمة السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأكد تامر عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية: "شيكابالا كلمني بعد الماتش وقالي مش هبقى بتشتم من جماهير الأهلي وأنزل العب عادي ومردش عليهم، هما استفزوني ودائما يوجهون له السباب"

وتابع: "شيكابالا أخطأ لكنه معذور، هناك ضغوط كبيرة على شيكابالا فدائما يوجهون له السباب داخل الملعب وخارجه"