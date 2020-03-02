اخبار الرياضه

تامر عبد الحميد يكشف تفاصيل مكالمة شيكابالا له بعد قمة السوبر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم تامر عبد الحميد يكشف تفاصيل مكالمة شيكابالا له بعد قمة السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل  

وأكد تامر عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية: "شيكابالا كلمني بعد الماتش وقالي مش هبقى بتشتم من جماهير الأهلي وأنزل العب عادي ومردش عليهم، هما استفزوني ودائما يوجهون له السباب"

 

وتابع: "شيكابالا أخطأ لكنه معذور، هناك ضغوط كبيرة على شيكابالا فدائما يوجهون له السباب داخل الملعب وخارجه"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تامر عبد الحميد يكشف تفاصيل مكالمة شيكابالا له بعد قمة السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا