شكرا لقرائتكم تامر عبدالحميد: حازم إمام أفضل لاعب وأوباما "مزاجي" وبن شرقي "صفقة القرن" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل Advertisements وأوضح تامر عبدالحميد في تصريحات تلفزيونية: "حازم إمام كان افضل اللاعبين في اللقاء الأخير أمام الترجي، ومع ذلك يتعرض للانتقاد" وتابع: "كل المدربين يعتمدوا على يوسف أوباما، وهو لاعب كبير فعلا ولكن أحيانا يكون مزاجي ومتذبذب الأداء، واشرف بن شرقي صفقة القرن وأحد أفضل اللاعبين"

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