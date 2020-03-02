شكرا لقرائتكم بعثة الأهلى تغادر القاهرة برئاسة الخطيب متجهة لبريتوريا لمواجهة صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، مطار القاهرة منذ قليل متجهة إلى جنوب إفريقيا، استعدادا لمواجهة صن داونز عصر السبت المقبل في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وتضم قائمة الأهلي كلا من:

محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

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وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي في مباراة الذهاب التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة، بهدفين دون رد.

وتوافد لاعبي الأهلي في مطار القاهرة وتصادف وجودهم مع بعثة صن داونز التي تعود إلى بلادها علي نفس طائرة الأهلي المقرر لها الحادية عشر والنصف من مساء اليوم الأحد في رحلة تستغرق ثمانية ساعات علي أن تستقل حافلة من جوهانسبرج الي مدينة بريتوريا في رحلة تستغرق ساعة تقريبا.