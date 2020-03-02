شكرا لقرائتكم ربيع ياسين: سعيد بمستوى منتخب الشباب في بطولة كأس العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال ربيع في تصريحات تليفزيونية: أن هذه البطولة لها ايجابيات كثيرة وهناك تطور كبير في شخصية اللاعبين. Advertisements وتابع أن لم يكن هناك مباراة لتحديد مركز الثالث والرابع وبالتالي سيتم العودة إلى مصر خلال الساعات القليلة المقبلة. وأردف أن من الصعب السيطرة على أداء ثابت للاعبين في سن الـ18 خلال المباراة بشكل كامل .

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