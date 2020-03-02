الأهلي يفاوض محمد الشناوي لتعديل عقده

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جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، ان مسؤلو النادي الأهلي يقومون بمفاوضة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول القلعة الحمراء، من أجل تعديل عقده.
أضاف عمر ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية: "أن النادي الأهلي قام بتعديل عقد الشناوي من حيث الراتب السنوي ويقومون في الوقت الجاري بمفاوضه لتمديد عقده من حيث مدة العقد".
وتراجعت إدارة النادى عن فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة، واستقرت على السفر عبر خطوط الطيران العادية، وكانت إدارة الأهلى تُفكر فى السفر إلى جنوب أفريقيا عبر طائرة خاصة للتقليل من الإجهاد، وحتى لا يُصاب اللاعبون بحالة من الإرهاق والملل نتيجة الرحلة الطويلة، قبل أن يتراجع مسئولو النادى عن هذه الفكرة لأن السفر إلى جنوب أفريقيا سيكون مُباشرة ولن يتخلل الرحلة أية ترانزيت ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى.
وحقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، السبت، بإستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
سجل ثنائية الأهلي على معلول في الدقيقتين 56 و 68 وجاء الهدف الثاني من ضربة جزاء أحتسبها الحكم الكونغولي نادالا الذى أدار اللقاء وسط أكثر من 30 ألف مُشجع بإستاد القاهرة، يحث وضع الأهلي قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكن الحسم سيكون في جنوب أفريقيا يوم 7 مارس موعد مباراة العودة.
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