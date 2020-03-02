شكرا لقرائتكم الأهلي يفاوض محمد الشناوي لتعديل عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، ان مسؤلو النادي الأهلي يقومون بمفاوضة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول القلعة الحمراء، من أجل تعديل عقده.

أضاف عمر ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية: "أن النادي الأهلي قام بتعديل عقد الشناوي من حيث الراتب السنوي ويقومون في الوقت الجاري بمفاوضه لتمديد عقده من حيث مدة العقد".

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