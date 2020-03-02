شكرا لقرائتكم مصر المقاصة: ايمونيكي مديرا لأكاديميات النادي في إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال اللواء بكري سليم، نائب رئيس نادي مصر المقاصة، انه سيتم تنصيب ايمانويل ايمونيكي، المدير الفني السابق لفريق الكرة بالنادي، مشرفا على منصب مدير اكاديميات النادي في إفريقيا.

وتابع بكري سليم في تصريحات تلفزيونية: "نحترم تعاقدنا مع جميع المدربين وتم تنصيب ايمونيكي في منصب آخر".