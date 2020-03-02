شكرا لقرائتكم تأجيل مواجهة سامبدوريا وهيلاس فيرونا رسمياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد تأجيل مباراة سامبدوريا مع فيرونا التي كانت مقررة يوم الاثنين بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وتقرر في البداية إقامة المباراة في جنوى دون حضور مشجعين قبل أن تعلن الرابطة تأجيل المباراة إلى 13 مايو. وهذه المباراة السادسة من أصل عشر مباريات في الجولة يتقرر تأجيلها بسبب هذا الفيروس.

وارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيطاليا إلى 34 وفقا لما أعلنه مسؤولون اليوم بينما وصل عدد الحالات المصابة إلى 1694.