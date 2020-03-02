الدوخي: الإمارات صاعد في انتظار الإعلان الرسمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المحلل الفني عمار الدوخي إن فريق الإمارات ضمن بنسبة كبيرة الصعود لدوري الخليج العربي، وأوضح: إدارة الإمارات ومدرب الفريق سيتحدثون عن أن الفريق لم يصعد وأن البطاقتين في الملعب وهذا حديث القصد منه الا يتراخى اللاعبون فهم ينقلون رسالة للاعبين لكنهم في قرارة أنفسهم يعلمون جيداً ان الفريق صعد.

وأضاف: الإمارات استفاد من السلبيات التي صاحبت مشاركته في تصفيات الكأس، عكس فريق دبا الفجيرة فهما تعرضا لانتكاسة في بداية الموسم، ونجح الإمارات في تداركها ورتب أوارقه جيداً وتعاقد مع مدرب جديد ومع لاعبين مقيمين وأجانب ومواطنين جدد، وكانت هناك قرارات صحيحة أعادت الفريق للطريق الصحيح، وسجل الإمارات أفضلية على كل المنافسين بفضل وجود مجموعة جيدة من اللاعبين وبفضل العمل الفني الكبير، وأعتقد أن فوز الإمارات على دبا الحصن أعلن صعود الأول في انتظار الإعلان الرسمي وكنت ذكرت من قبل أن الإمارات سيصعد مبكراً، وها هو يؤكد ما ذهبت إليه.

ومضى الدوخي: البطاقة الثانية ستحتدم فيها المنافسة بشدة ولو فاز الحمرية على دبا الحصن في الجولة المقبلة سيكون التنافس على أشده بينهما، هناك فريقان لم يفقدا الأمل هما البطائح ودبا الفجيرة لكن أعتقد أن الصراع سينحصر غالباً بين الحصن والحمرية.

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وذكر أن دبا الفجيرة فرط في مهمة سهلة، فالدوري في هذا الموسم سهل وفي العام المقبل سيكون الوضع صعباً جداً لأن أندية كبيرة ستهبط وهي تملك إمكانات كبيرة ومن الصعب منافستها.

وقال: أرى أن مشكلة دبا الفجيرة الأساسية أنه استسهل المهمة وأعتقد أن الصعود سيكون في متناوله، فالفريق لم يقم معسكراً خارجياً واكتفى بانتدابات محدودة.

وأشاد الدوخي بالمدرب جمال الحساني مدرب فريق مسافي واعتبر ان النتائج الجيدة تحسب له وأيضاً للاعبيه ولإدارة النادي، وقال: بالامكانات البسيطة التي يملكها مسافي وفق الحساني في قيادة الفريق لتحقيق نتائج معقولة.