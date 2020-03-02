شكرا لقرائتكم خبر عن أتالانتا يكتسح ليتشي 7-2 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل أتالانتا أداءه الهجومي اللافت بتسجيله خمسة أهداف أو أكثر للمرة الخامسة هذا الموسم، وذلك باكتساحه مضيفه ليتشي 7-2 الأحد ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وهي المرة الثالثة هذا الموسم التي يسجل فيها أتالانتا سبعة أهداف، بعد أن تغلب على أودينيزي 7-1 في 27 أكتوبر/ تشرين الأول في المرحلة التاسعة، ثم على تورينو 7-صفر في 25 يناير/ كانون الثاني في المرحلة الحادية والعشرين.
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