شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يكسب موقعة الصعود.. وبطاقة دبا الحصن في خطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

وضع فريق الإمارات قدماً في «دوري الخليج العربي»؛ بفوزه على دبا الحصن في الجولة ال15، ليكون «الصقور» الأوفر حظاً لنيل البطاقة الأولى، فيما ستكون بطاقة الصعود الثانية بين 3 فرق، وهي أقرب للحصن حتى الآن.

وشهدت الجولة فوز الحمرية على التعاون، معززاً حظوظه في الترشح، كما أبقى البطائح على آماله بتجاوزه العروبة، وقبل دبا الفجيرة خسارة جديدة، عصفت بآماله في المنافسة على الصعود، وحقق مسافي الفوز على الذيد، مؤكداً الطفرة التي شهدها الفريق في القسم الثاني.

يتصدر فريق الإمارات الترتيب برصيد 36 نقطة من 14 مباراة، ويأتي دبا الحصن وصيفاً وله 30 من 14، مقابل 25 للحمرية الثالثة من 13 مباراة، و23 نقطة للبطائح الرابع من 14 مباراة.

وأثبت فريق الإمارات أحقيته بالصعود ل«دوري الخليج العربي»؛ بفوزه على وصيفه دبا الحصن، ويمكن القول إن الفريق صعد منطقياً؛ لكن حسابياً ما تزال هناك ست جولات.

وأظهر «الصقور» شخصية قوية، وقد فاز في مباريات لم يكن الطرف الأفضل فيها، وحول تأخره إلى فوز في أكثر من جولة، وفي مباراة دبا الحصن الأخيرة لم تكن هناك أفضلية مطلقة للصقور؛ لكن صاحب الأرض وبفضل وجود لاعبين يصنعون الفارق على غرار القناص الكولومبي تومي أنهى المباراة لمصلحته.

من جهته، خسر دبا الحصن مباراة مصيرية؛ حيث أدت الخسارة إلى أن يصبح أمر صعوده في خطر؛ بعدما دخل الحمرية الذي لعب مباراة أقل بقوة على خط المنافسة؛ حيث يبتعد عنه بفارق 5 نقاط فقط.

ولم يكن دبا الحصن سيئاً فهو هدد مرمى الصقور في الشوط الثاني بالذات، وإجمالاً قدم مباراة جيدة؛ لكنه لم يعرف كيف يكسب المتصدر.

إنجاز المهمة

وأنجز الحمرية مهمته أمام التعاون بنجاح، وأضاف ثلاث نقاط مهمة في صراع الصعود، وهو استفاد من نتائج الجولة؛ بعد أن خدم نفسه؛ حيث إن فوز الإمارات جاء في مصلحته، واستمر «العنابي» في الطريق الصحيح؛ لكنه سيواجه مباراة صعبة ومصيرية في الجولة المقبلة أمام دبا الحصن في حال فاز فيها سيتقلص الفارق إلى نقطتين فقط مع مباراة مؤجلة للحمرية، وبالنسبة للتعاون، فالخسارة كانت متوقعة عطفاً على النتائج السابقة، والأهداف والطموحات وإمكانات الطرفين، وقدم التعاون مباراة لا بأس بها، ووجد الحمرية صعوبات كبيرة في الفوز عليه؛ لكنه في النهاية قبل الخسارة رقم 11 في البطولة.

إنعاش الآمال

ويمكن وصف الفوز الصعب الذي حققه البطائح على العروبة بأنه فوز إنعاش الآمال بالصعود، وهي إن كانت حسابات صعبة؛ لكنها موجودة، ففريق المدرب طارق السيد حافظ على الأمل الضئيل في المنافسة على البطاقة الثانية للصعود في انتظار المباريات المقبلة.

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وعلى الجانب الآخر، فالعروبة لم يعد لديه ما يلعب من أجله سوى تحسين مركزه فهو توقف عن مطاردة حلمه مبكراً؛ بسبب النتائج المتواضعة.

وفي مباراة أخرى استضافها ملعب دبا الفجيرة كانت الكلمة العليا للضيوف القادمين من مصفوت، ف«القناصة» كسب المواجهة بهدف رفع رصيده إلى 19 نقطة، فيما بقي النواخذة برصيد 22 نقطة في المركز الخامس، وكانت هذه المباراة مفصلية بالنسبة لدبا، وهو كان مطالباً بالفوز فيها؛ ليحافظ على آماله الضعيفة أصلاً؛ لكنه فشل في استغلال المواجهة، وسقط في فخ الخسارة من جديد؛ ليبتعد عن المنافسة.

وبالمقابل تعد النتيجة جيدة جداً لمصفوت ولمدربه الحضيري الذي حقق أول فوز له في دوري الأولى، فهو لم ينتصر مع التعاون، وخسر أول مباراة قاد بها مصفوت.

الذيد لا جديد

نجح مسافي في تحقيق الفوز الثالث في الدوري على حساب الذيد، ورفع رصيده إلى 10 نقاط، ويعد الانتصار تأكيداً جديداً على الطفرة والتطور في مستوى فريق المدرب جمال الحساني، فمسافي حقق نتائج جيدة في الدور الثاني، ويكفي أنه حصد حتى الآن عدداً كبيراً من النقاط لم تحصل عليه فرق أخرى تفوقه خبرة وإمكانات.

أما الذيد فلا جديد في وضعه فهو لا يعرف الاستقرار، يفوز في مباريات صعبة جداً، وعلى فرق المرشحة للصعود، ويتعادل أيضاً في مواجهات صعبة فيما يخسر أمام فرق المؤخرة وللفريق البنفسجي 14 نقطة من 13مباراة.

من جهته، شكر محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، اللاعبين على جهدهم في مباراة دبا الحصن، وذكر أن المواجهة كانت مهمة جداً، وصعبة أمام فريق جيد ومنافس.

وأوضح: الفريق يمضي نحو تحقيق هدفه ونحن أكدنا منذ بداية الموسم أننا نستهدف المركز الأول وليس الصعود فقط، الآن موقفنا جيد؛ لكنا سنستمر في العمل؛ لأن المباريات المتبقية لا تقل صعوبة عن لقاء الحصن، وفي دوري الأولى هناك مفاجآت دائماً ولا توجد مباراة سهلة.

موسم للنسيان

وقال جمعة العبدولي مدير فريق دبا الفجيرة: إن فرصة النواخذة في المنافسة على الصعود لم تعد موجودة، وأوضح: كنا نعول على مباراة مصفوت، صحيح أن الوضع قبلها لم يكن جيداً لكن لو أننا وصلنا إلى 25 نقطة لكان الوضع أفضل بالتأكيد.

وذكر العبدولي أن دبا لم يكن سيئاً، وكان أفضل من مصفوت؛ لكنه لم يستغل الفرص، واعتبر أن الموسم الحالي للنسيان بالنسبة للنواخذة.

ورأى إبراهيم الكعبي (الشاويش) حارس مرمى فريق دبا الحصن أن إمكانية التعويض متاحة وقال: ما زالت هناك مباريات كثيرة وبإمكاننا العودة وأعتقد أن الخسارة من الإمارات لم تكن مستحقة، وفي الشوط الثاني بالذات كنا أفضل منهم وأهدرنا عدة فرص فيما وجد الإمارات فرصة واحدة استغلها وأعتقد أن هناك ركلة جزاء لم تحتسب لمصلحتنا.