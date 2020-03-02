النصر يتوج ببطولة الدولة الفردية لألعاب القوى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توّج فريق النصر بالمركز الأول في بطولة الدولة الفردية لألعاب القوى، لتي أقيمت في نادي الثقة بالشارقة، بمشاركة 22 نادياً.

وجاءت أبرز النتائج التي حققها النصر في البطولة في مستوى الرجال على النحو التالي: حقق اللاعب سفيان المسعودي المركز الأول في سباق 400 م (مستوية) وجاء أيضاً في المركز الأول ضمن فريق التتابع 4x400 والذي ضم إلى جانب المسعودي كلاً من نصيب سالمين ومهدي أشرف وصالح عبدالرحمن.

وفي سباق 1500 متر جاء اللاعب خليفة النعيمي بالمركز الأول، وجاء بالمركز الأول في سباق 400 م حواجز اللاعب خالد سعيد خميس، وعلى مستوى لعبة الإطاحة بالمطرقة حصد محمد عمر ذهبية المسابقة. وفي فئة الناشئين جاء أحمد الشبراوي بالمركز الأول في سباق 110أمتار حواجز، وحقق سعيد محمد نور المركز الأول في الوثب الطويل، وحصد سلمان مدين المركز الأول في إطاحة المطرقة.