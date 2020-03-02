مهرجان ولي عهد دبي للقدرة ينطلق بسباق السيدات اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، بداية من اليوم الاثنين ولغاية السبت المقبل، فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة لعام 2020، الذي يتضمن 4 سباقات قوية ومميزة تشهد جميعها مشاركة كبيرة تصل إلى قرابة 1400 جواد على الأقل، من قبل أهم وأكبر الإسطبلات وأبرز الفرسان والفارسات الطامحين إلى تحقيق أفضل النتائج، من أجل حصد أغلى الجوائز التي تم رصدها لأصحاب المراكز الأولى.

ستكون البداية صباح اليوم الاثنين بسباق السيدات لمسافة 119 كيلومتراً، على أن يُقام الثلاثاء سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 119 كيلومتراً، يعقبه بيوم سباق اليمامة لمسافة 119 كيلومتراً المخصص للفرسات.

ويختتم المهرجان يوم السبت بسباق كأس سمو ولي عهد دبي لمسافة 119 كيلومتراً أيضاً، الذي يضم أكبر وأهم الفرسان والفارسات من داخل وخارج الدولة، وكافة الإسطبلات التي تمثل الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي على مستوى الدولة، والذي تم التحضير له جيداً من جانب كافة الفرسان والفارسات، للفوز بمراكزه الأولى.

ويبدأ مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة اليوم، بسباق السيدات لمسافة 119 كيلومتراً، وتم تقسيمه إلى أربع مراحل، المرحلة الأولى مسافتها 40 كيلومتراً، وهي مرحلة اللون الأصفر، تعقبها فترة راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم تبدأ المرحلة الثانية ومسافتها 35 كيلومتراً، وتم ترسيمها باللون الأحمر، وتعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة ذات اللون الأزرق لمسافة 26 كيلومتراً، وتعقبها راحة 50 دقيقة، والأخيرة هي مرحلة اللون الأبيض ومسافتها 18 كيلومتراً.

ووضعت اللجنة المشرفة على السباق مجموعة من الشروط والتعليمات الصارمة لكافة المشاركين، حيث حددت عمر الخيل ب6 سنوات فما فوق، والوزن المسموح به لا يقل عن 50 كيلوجراماً للفارسة، كما تقرر أن يكون الحد الأعلى لنبض الخيل 64 نبضة في الدقيقة، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للسرعة 14 كيلومتراً في الساعة، كما قررت اللجنة المنظمة أن يكون الاجتماع التنويري قبل السباق، وتحديداً عند بوابة الفحص البيطري. وطالبت اللجنة الفارسات بضرورة تهيئة وتجهيز الخيل قبل إحضاره للبوابة البيطرية للفحص، وتقرر السماح بدخول شخصين فقط إلى البوابة البيطرية، ولا يُسمح للطاقم المرافق بالوجود في المداخل أو البوابة البيطرية، ولا بانتظار الخيل عند بوابات الفحص البيطري.

ووجه محمد عيسى العضب المدير التنفيذي لنادي دبي للفروسية، الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على دعمه الكبير لمهرجان سموه للقدرة الذي يعتبر أحد أهم المهرجانات المهمة في رياضة القدرة، ليس على مستوى الدولة فقط؛ بل على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الدعم الكبير للمهرجان الذي سيحظى بمشاركة قرابة 1400 خيل، يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالمناسبات التراثية المتمثلة في سباقات القدرة والتحمل.

وقال: «وجّه سمو ولي عهد دبي قبل فترة، بضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح المهرجان وخروجه بصورة مشرفة تليق بالمستوى المتطور بسباقات القدرة في دولة الإمارات».

وأضاف: «اللجنة المنظمة للمهرجان تعي جيداً الظرف الحالي المرتبط بمرض كورونا؛ لذلك وفرت كل الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضمن سلامة الجميع، وتم أخذ كل الاحتياطات اللازمة بهذا الخصوص». وطالب العضب كافة المشاركين من فرسان وفارسات ومدربين وكافة المساعدين، بضرورة التعاون مع الأجهزة المختصة بهذا الشأن خلال فترة تنظيم المهرجان الذي يبدأ من اليوم وحتى يوم السبت المقبل، وهو موعد السباق الرئيسي الذي يقام على كأس سمو ولي عهد دبي.

وتمنى العضب التوفيق لكافة المشاركين في مهرجان هذا العام.

وقررت اللجنة المنظمة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، إلغاء سباق ماراثون الصحراء الذي كان من المقرر أن ينظم يوم الخميس المقبل، لأول مرة، ضمن فعاليات مهرجان ولي عهد دبي للقدرة، الذي كان مخصصاً لأسرة الفروسية على مستوى الدولة من فرسان وملاك ومدربين، وكل من يحمل رخصة فروسية معتمدة من الاتحادين الإماراتي والدولي للفروسية.