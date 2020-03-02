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تعادل اليونايتد وخسارة توتنهام

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل اليونايتد وخسارة توتنهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فشل مانشستر يونايتد في تضييق الخناق على الرابع باكتفائه بالتعادل مع مضيفه إيفرتون 1-1 في المرحلة الثامنة والعشرين من لكرة القدم، الأحد، ليبقى الفارق بينهما ثلاث نقاط في السباق نحو مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ورفع يونايتد رصيده إلى 42 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف تشيلسي (45) نقطة .

بدوره، فشل توتنهام في اللحاق بجاره اللندني تشيلسي، بسقوطه على أرضه أمام ولفرهامبتون 2-3.

وبهذا الفوز نجح ولفرهامبتون في التقدم إلى المركز الخامس (42 نقطة مقابل 40).

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