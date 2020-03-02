أحمد بن سعيد يستقبل رئيس وأعضاء اتحاد الكاراتيه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات بمكتبه الأحد، وفداً من اتحاد الإمارات للكاراتيه حضروا لتقديم الشكر لسموه على الإسهامات المتميزة لدعم الرياضة.

ضم الوفد اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وراشد آل علي الأمين العام للاتحاد نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للكاراتيه والمهندس حميد شامس الأمين العام المساعد للاتحاد الأمين العام للاتحاد العربي، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد عضو اللجنة الفنية للاتحاد الدولي.

ورحب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالوفد وشكرهم على تجاوبهم وتعاونهم الملموس من أجل الارتقاء وتطوير رياضة الكاراتيه في الدولة، وتحدث سموه عن العديد من الجوانب المتعلقة بلعبة الكاراتيه، وسبل تطويرها، والتأكيد على سبل التعاون المشترك بين اتحاد الكاراتيه ومجموعة طيران الإمارات في منافسات بطولة العالم للرجال والسيدات التي سينظمها الاتحاد الدولي بالتعاون مع اتحاد الكاراتيه بالدولة في نوفمبر المقبل.

وتقدم الرزوقي بالشكر لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لدعم رياضة الإمارات وأشاد بالتعاون الكبير من هيئة الطيران المدني في دبي بتسهيل كافة الإجراءات لاستقبال الوفود، وأهدى الرزوقي، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الحزام الأسود الثامن الفخري (8 دان) من الاتحاد الدولي للكاراتيه والميدالية الذهبية للدوري العالمي للكاراتيه. يذكر أن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم هو أول رئيس لاتحاد الإمارات للكاراتيه منذ بداية تأسيسه عام 1990 تحت مسمى اتحاد الإمارات للجودو والتايكواندو والكاراتيه.