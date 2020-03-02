الحساني يشكر أعضاء العمومية العربية للجامعات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر الدكتور سعيد الحساني رئيس الاتحاد العربي للجامعات عن سعادته بالثقة العربية التي ترجمت في إعادة انتخابه رئيساً للاتحاد أمس الأول، وذلك خلال الجمعية العمومية التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط، موجهاً الشكر إلى كل الدول الشقيقة على تلك الثقة، مهنئاً زميله الدكتور حمد كرم على فوزه بمنصب الأمين العام، ولكل الفائزين بمناصب نائب الرئيس والأعضاء.

وقال: دعم القيادة الرشيدة للرياضة الجامعية وتبني المبادرات الإيجابية والتطور العلمي والأكاديمي والانفتاح على العالم، كلها أمور ساهمت في تعزيز الثقة الدولية في الإمارات، ونحن نعتز بهذا الإنجاز، ونعتبره تكليفاً لاستكمال برامج التنمية والتطوير للرياضة الجامعية على المستوى العربي.

وأضاف: احتفاظ الإمارات بمنصب الرئيس والأمين العام بالإجماع، دليل على مكانة الدولة والثقة الكاملة في كوادرها المؤهلة، خاصة أننا حققنا العديد من الإنجازات في الدورة الماضية التي فزنا بها خلال الفترة من 2016 إلى 2020.

وأكد الاهتمام بالابتكار والتركيز على قيمة الإبداع في مجال الرياضة خلال الدورة الانتخابية الأخيرة، وفي هذا السياق تم عقد ندوة متخصصة لأول مرة تناقش هذه العناوين عام 2018 بالإمارات وحضرها كبار المسؤولين عن الرياضة في الدولة.

وعن أولوياته وتصوراته للمرحلة المقبلة قال: سنركز على تنويع المسابقات والفعاليات التي تجمع الشباب العربي الجامعي، لإتاحة الفرصة أكثر لاكتشاف المواهب الرياضية وصقلها، مع الاهتمام بالبحوث والدراسات العلمية في مجال الرياضة ودعمها وتشجيعها، وكذلك الاهتمام برياضة المرأة، ومسابقات أصحاب الهمم.