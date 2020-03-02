عبدالعزيز النعيمي بطل دواثلون عجمان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان بالمركز الأول في سباق «دواثلون عجمان 2020» الذي نظمته الدائرة مؤخراً في منطقة الزوراء عن فئة السبرنت وبمشاركة 285 متسابقاً ومتسابقة ضمن مختلف الفئات، وتم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عن كل فئة.

وشهد السباق منافسة كبيرة بين مختلف المشاركين، الأمر الذي أكسب الفعالية مزيداً من الإثارة والحماس في ظل حضور جماهيري واسع من مختلف الجنسيات والأعمار.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي أن مثل هذه الفعاليات الجماهيرية تسهم في تعزيز النشاط السياحي بالإمارة، وأشاد بحسن التنظيم والنجاح الذي حققه السباق الأمر الذي ظهر من خلال حجم المشاركات وقوة المنافسة في السباق.

وقال صالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: أثبتت إمارة عجمان مجدداً قدرة كبيرة على تنظيم مختلف أنواع وأحجام الأنشطة والفعاليات الرياضية، والترفيهية والثقافية والاقتصادية، وهو الأمر الذي انعكس على مستوى النشاط السياحي والفندقي الذي تشهده الإمارة.