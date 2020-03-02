«الصفقة التاريخية» يوقف أسطورة ليفربول بفوز من دون رحمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

قاد المهاجم السنغالي إسماعيلا سار فريقه واتفورد إلى تحقيق مفاجأة مدوية؛ بإلحاق الخسارة الأولى بضيفه ليفربول المتصدر هذا الموسم؛ عندما سجل ثنائية الفوز (3-صفر) في المرحلة ال28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان سار أغلى صفقة في تاريخ واتفورد، والذي انتقل إليه في صيف 2019 قادماً من رين الفرنسي، مقابل 30 مليون يورو، نجم اللقاء الأول من دون منازع، وسجل هدفين (54 و60) وكان وراء كرة الهدف الثالث، الذي سجله تروي ديني في الدقيقة ال72.

وأوقف واتفورد أسطورة ليفربول الذي بدا هذا الموسم أنه لا يقهر في الدوري الإنجليزي، وتفوق على الجميع، قبل أن يسقط أمام الفريق الذي كان يحتل قبل بداية مواجهتهما المركز قبل الأخير في الترتيب.

أوقف واتفورد سلسلة 44 مباراة من دون خسارة في الدوري لليفربول، وحرمه من الانفراد بالرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في الدوري، والذي توقف عند 18 مشاركة مع مانشستر سيتي.

وهذه الخسارة الأولى لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب في ال«بريمير ليج» منذ سقوطه أمام مانشستر سيتي (1-2) في الثالث من يناير/كانون الثاني 2019.

ودخل ليفربول اللقاء وهو يطمح إلى تحقيق فوزه التاسع عشر توالياً في الدوري، وتحقيق إنجاز تاريخي؛ بعد أن عادل رقم سيتي أمام وست هام، الاثنين.

كما تبخرت آمال ليفربول بتكرار إنجاز أرسنال الذي حقق لقب الدوري موسم 2003-2004 من دون خسارة، وكان يبتعد بفارق خمس مباريات من معادلة رقم «المدفعجية» القياسي من دون هزيمة في الدوري (49) الذي حققه بين عامي 2003 و2004.

كما حرمت الخسارة فريق ليفربول من نيل الكأس الذهبي، وهو الذي يقدم للفريق الذي يتوج باللقب من دون خسارة، كما حصل مع أرسنال عندما نال الكأس الذهبي؛ بعدما حقق الدوري الذهبي في 2003-2004؛ حيث يكون بشكل أصغر حجماً من الكأس الرسمية للدوري الإنجليزي؛ لكنه من الذهب بدلًا من الفضة، مع تسجيل انتصارات الفريق على القاعدة.

ويذكر أن فريقين فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي القديم والجديد نجحا في نيل اللقب دون خسارة؛ هما: أرسنال، وبريستون نورث إند في موسم 1888-1889.

وعلى الرغم من الخسارة التي أتت قاسية ومن دون رحمة، فإن ذلك لم يؤثر كثيراً في طموح ليفربول؛ لنيل لقب أول دوري له منذ 30 عاماً، وعلى تفوقه الكبير في الصدارة بفارق 22 نقطة عن سيتي الثاني الذي تأجلت مباراته مع أرسنال؛ بسبب خوضه السبت نهائي كأس الرابطة أمام أستون فيلا.

أما واتفورد، فهو يعاني هذا الموسم، وبدأ المباراة في المركز قبل الأخير بفارق 55 نقطة عن ليفربول المتصدر.

كما أن واتفورد لم يحقق أي فوز في آخر خمس مباريات بالدوري، وخسر خلال اللقاء لاعبه الإسباني جيرار ديلوفو الذي خرج محمولاً؛ بعد إصابة في الركبة، وصفها نايجل بيرسون مدرب واتفورد ب«السيئة».

وبعد المباراة، أشاد ديني صاحب الهدف الثالث بزميله سار، ووصفه بأنه «لاعب لا يصدق وموهبة لا تصدق»، كما قال: «لم يتوقع أي شخص حدوث ذلك هذا الفوز الكبير».

من جهتها، وصفت صحيفة «إكسبريس» الهزيمة ب«المذلة»، وعنونت «رجال كلوب يُسحقون من واتفورد المتواضع لتنتهي مسيرة 44 مباراة بالبريميرليج من دون هزيمة».

وقالت صحيفة «اندبندنت»: «أخيراً ليفربول يخسر».

تحت الأضواء



على خط آخر، يلفت الانتباه في الدوري الإنجليزي طريقة لعب فريق وولفرهامبتون الذي يقوده البرتغالي نونو أسبيريتو سانتو (46 عاماً) منذ 2017.

وبرز اسم أسبيريتو مؤخراً كأول مرشح لخلافة الأرجنتيني دييجو سيميوني في أتلتيكو مدريد الإسباني في حال رحل سيميوني لتدريب باريس سان جيرمان.

وتبدو شخصية أسبيريتو خاصة جداً، فهو لا يحب المقابلات الصحفية، ولا الشهرة بعكس معلمه ومواطنه جوزيه مورينيو، ويعلق على ذلك: «أفضل العمل بصمت»، ويظهر أسبيريتو عادة مثل سيميوني بوجه متجهم على خط التماس، ويشابه أسلوبه أسلوب سيميوني من خلال الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وبرر أسبيريتو عبوس وجهه، وقال: «أتجهم لأني أمتلك شعوراً لا يمكنني إخفاؤه، عندما يجلس المدرب في المؤتمر الصحفي بعد المباراة يدرك جيداً ماذا قدم فريقه وفي حال كان الأداء سيئاً يشعر بالضيق والتوتر خصوصاً أمام أسئلة الصحفيين المستفزة، والتي لا معنى لها على الإطلاق. أنا شخص صريح، أبتسم إذا كنت سعيداً، وأعبس إذا حزنت والناس من حولي يعرفون طبعي».

لعب أسبيريتو الكرة طفلاً على رمال جزيرة برنسيب التابعة للجابون، وتاريخ هذه الجزيرة مؤلم؛ إذ إنها كانت مركزاً لتجارة العبيد، وعندما ولد أسبيريتو في 1974 استقلت عن البرتغال ويضيف: «عشت في الجزيرة حتى سن السابعة ثم انتقلنا للبرتغال؛ لأن نمتلك جذوراً برتغالية أيضاً ثم تركت المنزل بسن ال16 للحاق بفريق فيتوريا جيمارايش، قدمني صديق لمالك حانة يحاول دخول عالم وكلاء أعمال اللاعبين (مينديز أشهر وكيل أعمال حالياً)، لم يكن تمثيل اللاعبين صناعة واعدة حينها؛ لكنني كنت من أوائل زبائن مينديز. الموعد كان صباحاً وكنت أريد الانتقال من فيتوريا وقال لي أستطيع نقلك لديبورتيفو لاكورونا الإسباني ثم تنتقل لناد إسباني كبير مرشح للفوز بالليجا».

كان مينديز صاحب شخصية مثيرة، كان يقود سيارته 3 ساعات كل مساء من جيمارايش إلى لاكورونا؛ لأنه كان يعرف أن مالك النادي الإسباني أوجوستو سيزار ليندوارو يمشي 10 دقائق من مكتبه لمطعمه المفضل، وهناك فرصة للحديث معه. ضمن مينديز الصفقة ولعب نونو أسبيريتو 5 سنوات في الليجا، بيد أن زبون مينديز الجديد هو المدرب مورينيو الشاب الموعود بمستقبل كبير؛ لذا كان حتماً أن ينتقل أسبيريتو لنادي بورتو البرتغالي، ويعيش الحقبة الذهبية معه على الرغم من أنه كان حارس المرمى الاحتياط.

يهتم أسبيريتو بالحوار مع لاعبيه، ولا يحبذ وجود لاعبين بشكل يزيد على حاجة النادي؛ لأنه يدرك صعوبة جلوس اللاعب على الدكة ويضيف: «لا أحب أيضاً تغريم اللاعبين، نحن عائلة وكل لاعب يعرف أنه مخطئ عندما يتأخر عن التدريبات. نصفق له ونقول، نحن ننتظرك لنبدأ الحصة».