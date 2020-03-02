«طيران الإمارات» تجذب زوار «تنس دبي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وفرت طيران الإمارات لعشاق التنس، تجارب مميزة خلال بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس التي اختتمت بفوز الرومانية سيمونا هاليب في فئة السيدات، والصربي نوفاك ديوكوفيتش في فئة الرجال.

وأتاحت طيران الإمارات لعشاق اللعبة، فرصة الفوز بتذاكر لحضور المباريات ومقابلة الفائزين، كما حظيت بحضور قوي لعلامتها التجارية في البطولتين، إضافة إلى مرافق ضيافة لكبار الشخصيات وفرص الحصول على تذاكر وغيرها.

واستقطب جناح الضيافة الخاص بالناقلة يومياً، كوكبة من كبار الشخصيات والرياضيين وعشاق اللعبة، وأعضاء سكاي واردز (برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين) والإعلاميين. وإضافة إلى ذلك، قدمت المضيفات منتجات خاصة للأطفال، وأتحن لهم التقاط صور تذكارية مع مجسمات دمى «فلاي ويذ مي».

وتحرص طيران الإمارات منذ 25 عاماً، على تعزيز محفظة رعاياتها الرياضية وتركز على التواصل المباشر مع الجماهير وعشاق الرياضة في جميع أنحاء العالم.