شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات» تجذب زوار «تنس دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وفرت طيران الإمارات لعشاق التنس، تجارب مميزة خلال بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس التي اختتمت بفوز الرومانية سيمونا هاليب في فئة السيدات، والصربي نوفاك ديوكوفيتش في فئة الرجال.
وأتاحت طيران الإمارات لعشاق اللعبة، فرصة الفوز بتذاكر لحضور المباريات ومقابلة الفائزين، كما حظيت بحضور قوي لعلامتها التجارية في البطولتين، إضافة إلى مرافق ضيافة لكبار الشخصيات وفرص الحصول على تذاكر وغيرها.
واستقطب جناح الضيافة الخاص بالناقلة يومياً، كوكبة من كبار الشخصيات والرياضيين وعشاق اللعبة، وأعضاء سكاي واردز (برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين) والإعلاميين. وإضافة إلى ذلك، قدمت المضيفات منتجات خاصة للأطفال، وأتحن لهم التقاط صور تذكارية مع مجسمات دمى «فلاي ويذ مي».
وتحرص طيران الإمارات منذ 25 عاماً، على تعزيز محفظة رعاياتها الرياضية وتركز على التواصل المباشر مع الجماهير وعشاق الرياضة في جميع أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر «طيران الإمارات» تجذب زوار «تنس دبي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.