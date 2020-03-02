ليفركوزن يهدي بايرن صدارة مريحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سقط لايبزيغ في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه باير ليفركوزن الأحد، ليبتعد بايرن ميونيخ الفائز بسداسية نظيفة على هوفنهايم السبت عنه بفارق 3 نقاط في الصدارة بنهاية المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبات رصيد لايبزيغ 49 نقطة في المركز الثاني مقابل 52 لبايرن ميونيخ.

وتراجع مستوى لايبزيغ في الآونة الأخيرة، فبعد أن كان متصدراً في نهاية المرحلة التاسعة عشرة، لم يحصد سوى 9 نقاط من أصل 18 ممكنة ليتنازل عن المركز الأول للفريق البافاري.

في المقابل، فإن التعادل هو الأول لباير ليفركوزن بعد ستة انتصارات متتالية في جميع المسابقات.