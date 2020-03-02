نجوم الغد وباس يحصدان برونزية كأس زايد بن هزاع

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق أكاديمية نجوم الغد العماني لكرة القدم تحت 15 سنة بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان الدولية ال11 لناشئي كرة القدم التي نظمها نادي أبوظبي الرياضي بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي واختتمت بملاعب أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي. جاء تتويج الفريق العماني بفوزه على فريق نجوم المستقبل السعودي بهدف نظيف سجله محمد سلمان العجمي. كما فاز فريق أكاديمية باس الإماراتي بالمركز الثالث في البطولة المحلية لفئة تحت 11 سنة لأكاديميات كرة القدم بفوزه على فريق أكاديمية يوفنتوس بهدف نظيف بعد التمديد.

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