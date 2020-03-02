الوداد على مشارف نصف النهائي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطا الوداد البيضاوي المغربي خطوة مهمة نحو الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا؛ بفوزه الثمين على ضيفه النجم الساحلي التونسي (2-صفر) في ذهاب ربع النهائي.

ويدين الفريق البيضاوي بفوزه إلى مدافعه محمد الناهيري، الذي سجل ثنائية الفوز.

وتقام مباراتا الإياب، السبت المقبل، في رادس.

وكان الرجاء البيضاوي تغلب على ضيفه مازيمبي الكونغولي الديموقراطي (2-صفر) أيضاً؛ ليحقق ممثلاً الكرة المغربية في ربع النهائي نتيجتين إيجابيتين قبل لقاء العودة.

وقال الناهيري بعد اللقاء «لم تكن المباراة سهلة وعرفنا كيفية توظيف ما لقنه لنا المدرب، ضغطنا في الشوط الأول وهذه هي قوة الوداد. استطعنا افتتاح التسجيل، ما أكسبنا الثقة لنتابع اللقاء على نسق قوي، وأضفنا الهدف الثاني».

وعن مباراة الإياب قال الناهيري: «سنحاول المحافظة على شباكنا نظيفة، وهذا الأمر سيكون الأهم للعودة ببطاقة التأهل».