الأهلـي ســعيـد بفــوز الذهـاب علـى صـن داونـز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع



أبدى السويسري رينيه فايلر، مدرب الأهلي المصري سعادته بعد فوز فريقه على صن داونز الجنوب إفريقي 2-صفر في القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثنائية «المارد الأحمر» المدافع التونسي علي معلول في الدقيقتين 56 و68 وجاء الهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبها الحكم الكونغولي نادالا الذي أدار اللقاء وسط أكثر من 30 ألف مُشجع باستاد القاهرة، وسيكون الحسم في جنوب إفريقيا يوم 7 مارس/‏ آذار الحالي حيث تقام مباراة العودة.

وقال فايلر عقب المباراة: «سنطوي صفحة مباراة الذهاب وسنبدأ في التفكير بمباراة العودة.. راض عن أداء فريقي رغم أننا كنا قادرين على زيادة الغلة التهديفية ولكن أهدرنا العديد من الفرص السهلة».

في المقابل، أبدى موسيماني، المدير الفني لصن داونز حزنه الشديد، وقال: «المباراة كانت صعبة للغاية، كما توقعت، ولسنا سعداء بالنتيجة لكن سعيد بأداء فريقي في الشوط الأول».

وأوضح رداً على سؤال أحد الصحفيين: «مباراة الإياب ستكون مختلفة وعليك سؤال الوداد واتحاد العاصمة والرجاء عن معاناتهم في ملعبنا، الأمور هناك والأوضاع متغيرة»، وزاد: «الأهلي فريق محترف ومدربه هادئ، لأول مرة أتحدث مع مدرب خلال اللقاء، فهو مدرب يملك الخبرة وقادم من أوروبا».

وتابع: «علينا احترام مباراة الإياب وتقديم كل ما لدينا على ملعبنا،من الممكن أن نسجل أكثر من هدفين في مباراة الإياب مثلما سجلنا ١١ هدفاً في مباراة قبل ذلك».

من جهته، كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موعد التجديد لرباعي الفريق وليد سليمان وأحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور في مارس الجاري.