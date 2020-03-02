شكرا لقرائتكم خبر عن كريم مديراً لـ «أسود الرافدين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365” أسند الاتحاد العراقي لكرة القدم، منصب المدير الإداري للمنتخب الأول إلى اللاعب السابق مهدي كريم خلفاً لباسل كوركيس الذي تعرض لوعكة صحية تطلبت رحلة علاج طويلة.

وسبق لمهدي كريم، أن نجح في مهمته مع المنتخب الأولمبي عندما عمل معه مديراً إدارياً.

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