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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب
تاريخ النشر: 02/03/2020
حسـان العبيدلي
الفخر غالي .. والأماني كبيره ما كل من يحلم بها في العمر نال
الفخر غالي .. والأماني كبيره ما كل من يحلم بها في العمر نال
واللي يطول امجاد هذي البطوله أنا اشهد انه حقق احلامه وطال
الكاس غالي .. واسمه بْاسم غالي فخر الوطن فخر العروبه والاجيال
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