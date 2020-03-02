تحضيرات مبشرة لانتخابات الكرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل الأمانة العامة في اتحاد الإمارات لكرة القدم تحضيراتها لاجتماع الجمعية العمومية الانتخابية المقررة في 12 مارس/ آذار الحالي والتي سيتم خلالها اعتماد مجلس إدارة اتحاد الكرة للدورة الانتخابية 2020-2024.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم حرص الأمانة العامة على إخراج الحدث الانتخابي الكروي بالصورة المثلى من خلال متابعة أدق التفاصيل الخاصة بالجدول الزمني للعملية الانتخابية الذي بدأ باستقبال طلبات الترشيح لمنصب الرئيس يوم 20 يناير 2020 وباقي الخطوات حتى اختيار المرشح لمنصب الرئيس لقائمته الانتخابية يوم 27 فبراير 2020.

وأضاف الأمين العام لاتحاد الكرة أن لجنة الانتخابات قامت خلال اجتماعها الأخير بالاطلاع على القائمة النهائية المقدمة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي المرشح لمنصب الرئيس وبعد التأكد من جميع الشروط والمتطلبات خاصة في ما يتعلق بالفئات، حيث قررت رفعها لاجتماع الجمعية العمومية من أجل المصادقة عليها واعتمادها.