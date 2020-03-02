مهرجان الوثبة 2020 للهجن ينطلق 10 الجاري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‎ بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإقامة المهرجان السنوي للهجن «الوثبة 2020» في الفترة من 10 وحتى 21 مارس الجاري بالوثبة في أبوظبي، ويحظى المهرجان بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وبتنظيم من اتحاد سباقات الهجن برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ويشهد المهرجان مشاركة آلاف المطايا من هجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبدأت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، بالتحضيرات النهائية مع انطلاق عملية التسجيل صباح الأحد في مقر الاتحاد بمنطقة الوثبة والتسجيل الإلكتروني، كما خصصت اللجنة 52 رمزاً للفائزين، منها 36 رمزاً في منافسات الجماعة، و16 رمزاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

وتتنافس الهجن المشاركة في المهرجان عبر 323 شوطاً على مدار أيام المهرجان ال 12، إذ تأتي الانطلاقة مع منافسات سن الحقايق للجماعة في اليوم الأول عبر 28 شوطاً، منها 18 في الفترة الصباحية، و10 أشواط في الفترة المسائية، ويشهد ثاني أيام المهرجان 42 شوطاً للحقايق، 25 في الفترة الصباحية، و17 في الفترة المسائية.

وتقام منافسات سن اللقايا في ثالث أيام المهرجان للجماعة عبر 42 شوطاً للجماعة، تليها 30 شوطاً لسن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ في اليوم الرابع، فيما يشهد اليوم الخامس من المهرجان إقامة السباق التراثي الذي تخصصه اللجنة المنظمة للمرة الأولى في منافسات الفترة المسائية.

وتنطلق منافسات سن الإيذاع في اليوم السادس من خلال 36 شوطاً لهجن الجماعة، منها 14 شوطاً في الفترة المسائية التي تشهد الصراع على 8 رموز، فيما تقام منافسات الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ في اليوم السابع ب 32 شوطاً، منها 4 رموز في أشواط الفترة المسائية.

وينتقل المهرجان لسن الثنايا بمنافسات هجن الجماعة في اليوم الثامن الذي خصصت له اللجنة المنظمة 28 شوطاً، بواقع 14 في الفترة الصباحية ومثلها في الفترة المسائية، وتتنافس خلالها المطايا على 8 رموز، فيما تقام منافسات الثنايا لهجن أصحب السمو الشيوخ في اليوم التاسع على مدار 24 شوطاً.

ويشهد اليوم العاشر تحديات الكبار مع منافسات الحول والزمول، إذ يقام في الفترة الصباحية 12 شوطاً لهجن الجماعة، ومثلها في الفترة المسائية لهجن الشيوخ، بينما يشهد اليوم الحادي عشر الصراع على 8 رموز للحول والزمول للجماعة.

ويختتم المهرجان يوم 21 مارس الجاري بإقامة منافسات الحول والزمول لهجن الشيوخ والذي تتنافس خلاله المطايا المشاركة على أغلى الرموز، سيف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في شوطي الحول والزمول المفتوح، وخنجر وبندقية الحول والزمول المحليات.