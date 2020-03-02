شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يكمل عقد فرق نصف نهائي «دبي الذهبي للبولو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل فريق زيدان للبولو عقد فرق المربع الذهبي لبطولة كأس دبي الذهبي للبولو 2020 التي أقيمت بمسماها الجديد وبنسختها الأولى «بطولة بنك ستاندرتشارترد الذهبي للبولو» بمشاركة 8 فرق وتقام مبارياتها على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو. جاء تأهل فريق زيدان للمربع الذهبي عقب فوزه المستحق، السبت على فريق أبوظبي بنتيجة تسعة أهداف مقابل سبعة.

وتقام الاثنين مباراتان في دور الترضية وتجمع المباراة الأولى بين فريقي الحبتور وبنجاش وتعقبها مباراة فريقي أبوظبي وذئاب دبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زيدان يكمل عقد فرق نصف نهائي «دبي الذهبي للبولو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.