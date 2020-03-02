نجاح كبير لكرنفال الصم الدولي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي دبي لأصحاب الهمم مهرجان كرنفال دبي الدولي للصم، الأول من نوعه، الذي يأتي لتعزيز نشاطات النادي وتنويعها للوصول إلى أكبر قدر من فئات الإعاقة، وشهد مشاركة 18 عارضاً من 8 دول في دار ندوة الثقافة والعلوم بدبي لمدة يومين تضمنت فعاليات ترفيهية ورياضية متنوعة.

شهد المهرجان تقديم عروض مسرحية فكاهية تتضمن رسائل وعبر بأسلوب مرح وشيق، وذلك وسط تفاعل ونجاح بارز لهذه الفعالية التي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وشارك فيها عدد من أبرز نجوم الكوميديا حول العالم منهم جون سميث من بريطانيا وألدو بوسيو من الأرجنتين وجويل باريش من أمريكا.وأكد ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، أن النادي الذي يركز على النشاط الرياضي يحرص على تنمية جميع الأهداف التي وجد من أجلها على كافة الجوانب المجتمعية والثقافية وغيرها ممن تساعد على تنمية مواهب وقدرات أصحاب الهمم، وتقدم بالشكر إلى عبد الله أهلي رئيس اللجنة المنظمة للكرنفال، ونائبه سعود الشامسي.

من جانبه اعتبر عبدالله أهلي، أن المهرجان يساهم في تحقيق أهداف النادي خاصة وأن العروض تركز على الجانب التعبيري في العرض، وهو ما يخلق تفاعلاً وتواصلاً أكبر مع أصحاب الهمم.

واعتبر سعود الشامسي، أن تنوع الجنسيات المقيمة في الدولة مفتاح النجاح دائماً لهذه المناسبات التي تجمع المشاركين من شتى دول العالم، وتؤكد أن الدولة هي موطن الجميع من كافة الخلفيات والقدرات.