شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد ملعبي نصف نهائي الكأس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأكيداً لما أشار إليه «الخليج الرياضي» اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم رسمياً يوم 10 مارس/آذار الحالي موعداً لإقامة مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة.
وتجمع المباراة الأولى فريقي الشارقة والعين باستاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة الساعة الخامسة و40 دقيقة، فيما تقام المباراة الثانية بين فريقي بني ياس والظفرة باستاد آل نهيان في نادي الوحدة الساعة الثامنة و40 دقيقة.
كما قررت رابطة المحترفين الإماراتية إجراء تعديلات على مواعيد مباريات الجولتين ال18 وال19 من دوري الخليج العربي، وعليه ستقام الجولة ال18 يومي 5 و6 مارس الجاري، ويشهد اليوم الأول من الجولة إقامة أربع مباريات تجمع العين مع الفجيرة، وبني ياس مع خورفكان، والشارقة مع حتا، والوصل مع الظفرة.
وتقام ثلاث مباريات في اليوم الثاني - 6 مارس - تجمع اتحاد كلباء مع الجزيرة، والوحدة مع عجمان، وشباب الأهلي مع النصر.
أما الجولة ال19 فسوف تقام يومي 13 و14 مارس الجاري.
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