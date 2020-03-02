شكرا لقرائتكم خبر عن «سيتي» بطل كأس الرابطة للمرة السابعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق مانشستر سيتي بطلاً لكأس الرابطة الإنجليزية للمرة الثالثة على التوالي، والسابعة في تاريخه وذلك عقب الفوز على أستون فيلا بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي أقيمت أمس الأحد، على ملعب «ويمبلي» في لندن.
وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله أغويرو في الدقيقة 20، وأضاف رودريغو هيرنانديز الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 30، ثم قلص أستون فيلا الفارق بهدف سجله مبوانا ساماتا في الدقيقة 41
وقلص مانشستر سيتي الفارق إلى لقب واحد بينه وبين ليفربول، صاحب الرقم القياسي في مرات التتويج برصيد ثمانية ألقاب، فيما فشل أستون فيلا في التتويج باللقب للمرة الثانية منذ أول مرة في عام 1996.
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