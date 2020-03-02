صقر القاسمي يتوج أبطال الإمارات في «الفلاي بورد» بالشارقة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعلي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية أبطال الجولة الثانية من بطولة الإمارات «للفلاي بورد» التي جرت منافساتها ببحر الخان بالشارقة يوم الجمعة الماضي بمشاركة كبيرة ومميزة ضمت أهم وأبرز نجوم سباقات «الفلاي بورد» الاستعراضية على مستوى الدولة. وكان متسابق نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية مانع حبيب المرزوقي توج بالمركز الأول، تلاه شقيقه ماجد حبيب المرزوقي في المركز الثاني، ثم محمد إسحاق مسك في المركز الثالث.

شارك في مراسم تكريم الأبطال أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية وهم حسن الزعابي، وحميد المهيري عضوا المجلس، وأحمد الحوسني المدير التنفيذي لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وسالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ممثل اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وكانت الجولة شهدت مشاركة 10 متسابقين مواطنين جميعهم قدم مستوى مميزاً.

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