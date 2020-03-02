"فار بدلته بأسد".. حساب الزمالك يعلن: بن شرقي الأفضل في شهر فبراير.. والفارس الأبيض يرفض عودة علي جبر

أعلن الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر "تويتر"، حصول أشرف بن شرقي لاعب الأبيض، على جائزة الأفضل في شهر فبراير بالنادي، خاصة بعد الأداء الرائع، الذي قدمه رفقة الفريق خلال هذا الشهر وبالتحديد أمام الترجي في السوبر الأفريقي ودوري أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للزمالك صورة بن شرقي و"أيموشن" لفأر وأسد مع علامة تبديل، في إشارة من الحساب إلى أن اللاعب تم تبديله بأحد لاعبي الأبيض الذين رحلوا خلال الموسم الماضي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ونجح بن شرقي في تسجيل هدفين في مرمى الترجي التونسي خلال السوبر الأفريقي والذي حصده الأبيض، فيما نجح في تسجيل هدفا في مرمى الترجي خلال ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفي سياق متصل، رفض مسؤولو نادي الزمالك فكرة عودة علي جبر قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى صفوف الفارس الأبيض مع بداية الموسم الجديد.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"الوطن سبورت": "جبر جرى عرضة على أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وأمير مرتضى المشرف على الكرة، من قبل أحد الوسطاء القريب من اللاعب، ومسؤولي الأبيض، لمعرفة موقفهم من عودة قلب دفاع بيراميدز إلى الأبيض من جديد".

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وأضاف المصدر: "الزمالك رفض فكرة عودة اللاعب، إلى صفوف القلعة البيضاء من جديد، مؤكدين أن اللاعب خارج حسابات الزمالك التعاقدية في الفترة المقبلة".

وأكمل: "خبر كان على علم بترشيحه للعودة من جديد للزمالك، بعدم جرى فتح الملف معه وأبدى ترحيب شيديد".

وابتعد جبر عن صفوف المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية، في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 وفقا لرؤية الجهاز الفني السابق بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، مشيرا إلى أنه لم يظهر مع الفراعنة منذ تولي حسام البدري القيادة الفنية للمنتخب.

وكانت دوافع جبر بالترحيب بالعودة للزمالك، في ظل ابتعاده عن المنتخب الوطني، فضلا عن الصفعة التي تعرض لها من قبل مسؤولي النادي الأهلي بالتراجع عن التعاقد معه، بعدما كانت قاب قوسين من ارتداء فانلة الأحمر منذ مطلع هذا الموسم.

ويعيش اللاعب فترة من التألق مع بيراميدز، مع المياريات الاخيرة، وهناك بعض التقرير الصحفية التي أكدت اقترابه من العودة للفراعنة من جديد، خلال معسكر المنتخب المقبل استعدادا لمواجهتي توجو بالجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقي 2021 بالكاميرون.

وكان جبر انتقل مطلع الموسم الماضي، إلى صفوف بيراميدز قادما من نادي الزمالك.