41 نقطة ليانيس تمنح الفوز لباكس على هورنتس

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تألق العملاق اليوناني يانيس انتيتوكونمبو بتسجيله 41 نقطة ليقود ميلووكي باكس الى الفوز على تشارلوت هورنتس 93-85 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الاحد.

ونجح يانيس في اضافة 20 متابعة و6 تمريرات حاسمة وقدم عرضا رائعا يجسد مدى تطوره في مختلف الجوانب، ما يجعل منه مرشحا بارزا لخلافة نفسه كأفضل لاعب في الدوري للعام الثاني على التوالي.

واذا كان باكس تقدم بالنتيجة طوال المباراة، فانه انتظر حتى الدقيقتين الاخيرتين التي سجل خلالها يانيس 8 نقاط، ليحسم المباراة في صالحه امام فريق تفوق على تورونتو رابتورز بطل الموسم الماضي الجمعة.

والفوز هو الثالث لباكس تواليا، فعزز مركزه في صدارة المنطقة الشرقية ورفع رصيده من الانتصارات الى 52 في 60 مباراة مقابل 8 هزائم فقط، علما بانه كان اسرع فريق في تاريخ الدوري يبلغ ادوار البلاي اوف هذا الموسم (بعد 56 مباراة فقط).